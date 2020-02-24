Политика

14:40 24.02.2020

Обвинения в адрес задержанных по "делу Шеремета" считают в той или иной мере обоснованными лишь 16% украинцев - опрос

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Обвинения в адрес задержанных по "делу Шеремета" считают в той или иной мере обоснованными лишь 16% украинцев - опрос

Только 16% украинцев считают скорее или вполне обоснованными обвинения задержанным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Так, оценивая ход связанного с обвинением группы лиц в убийстве журналиста судебного дела, 16% респондентов назвали эти обвинения обоснованными (6% ˗ вполне обоснованными, 10% ˗ скорее обоснованными).

При этом у 17% опрошенных обоснованность этих обвинений вызывает сомнения, а 19% считают обвинения необоснованными.

Также, согласно результатам опроса, 16% респондентов этот вопрос не интересует, 32% отпрошенных отметили, что они не обладают достаточной информацией или им трудно ответить на этот вопрос.

В разрезе политических симпатий ответ на вопрос об обоснованности обвинений по "делу Шеремета" выглядит следующим образом: чаще считают эти обвинения обоснованными сторонники политической партии "Оппозиционная платформа ˗ За жизнь" (32%), в то же время как 26% из них высказывают сомнения в обоснованности этих обвинений или считают их необоснованными.

Среди сторонников партии "Слуга народа" эта цифра составляет 21% и 28% соответственно, ВО "Батькивщина" ˗ 18,5% и 45%, партии "Европейская солидарность" ˗ 7% и 72,5%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Теги: #шеремет #соцопрос #обвиняемые
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