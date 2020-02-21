Скалецкая сообщила, что поселилась в медцентре "Новые Санжары" и будет выполнять рабочие обязанности оттуда

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что поселилась в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области, где будет продолжать выполнять свои должностные обязанности.

"Я наконец нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели. Хотела, чтобы меня заселили в обычную комнату, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по Скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение… Сегодня мы согласовали условия моего пребывания и меня запустили в зону обсервации", - написала Скалецкая на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По ее словам, в четверг вместе с представителями ряда министерств и ведомств она допоздна проводила проверку условий размещения людей в медцентре, их обеспечения и соблюдения санитарных норм и норм безопасности.

Министр также сообщила, что пообщалась с членами эпикажа самолета, проводившего эвакуацию, которые также 14 дней будет находиться на территории медцентра на обсервации.

"В настоящее время все, кто находятся здесь, чувствуют себя хорошо. Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не выявлено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания", - написала Скалецкая, пообещав регулярно сообщать о ситуации.

Как сообщалось, в четверг Скалецкая прибыла в пгт Новые Санжары в Полтавской области и заявила, что проведет две недели в одном помещении с привезенными туда украинцами и иностранцами, эвакуированными из г.Ухань (Китай). Она пробыла в медцентре до ночи, решая организационные вопросы, однако затем покинула его.

Всего из Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты, а также 27 иностранцев. Все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", где будут находиться в течение 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.