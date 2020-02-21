Политика

15:28 21.02.2020

Украине нужны качественные рэп-культура, стендаперы и YouTube-каналы на украинском языке - Монахова

1 мин читать
Украине нужны качественные рэп-культура, стендаперы и YouTube-каналы на украинском языке - Монахова

Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова выступает за появление украиноязычного культурного продукта в сферах, где он сейчас отсутствует, чтобы сделать украинский язык престижным и интересным.

"До того времени, пока украинский язык не распространиться на все сферы, не только общественной, жизни, до того времени, пока в Украине не будет нормальной рэп-культуры на украинском языке, качественного рэпа на украинском языке, молодежь сидит в YouTube, и пока не будет стендаперов и комиков на украинском языке, популярных YouTube-каналов, до того времени мы остаемся в таком официальном состоянии, когда закон о языке регулирует публичные сферы общения", - сказала Монахова на круглом столе на тему: "Язык объединяет, разнообразие обогащает" в пятницу в Киеве.

Она подчеркнула, что выступает за то, чтобы украинский язык был престижным, выгодным и интересным. "По этим трем меркантильным причинам его можно будет "продвинуть", как говорит молодежь, в Украине", - добавила Монахова.

21 февраля в Украине отмечается Международный день родного языка.

Теги: #монахова #украинский_язык
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:48 13.02.2020
Радиостанции в Украине перевыполнили план и довели число украинских песен в эфире до 52%

Радиостанции в Украине перевыполнили план и довели число украинских песен в эфире до 52%

10:58 07.02.2020
В Украине необходимо снимать сериалы на украинском языке - Бородянский

В Украине необходимо снимать сериалы на украинском языке - Бородянский

17:46 10.01.2020
Бородянский анонсировал запуск до 1 сентября бесплатной онлайн-платформы для изучения украинского языка

Бородянский анонсировал запуск до 1 сентября бесплатной онлайн-платформы для изучения украинского языка

14:47 11.12.2019
ОПЗЖ хочет увольнения языкового омбудсмена из-за "дискриминации языковых прав"

ОПЗЖ хочет увольнения языкового омбудсмена из-за "дискриминации языковых прав"

13:27 10.12.2019
Антиконституционных вещей вы от меня не услышите, украинский – единственный государственный язык - Монахова

Антиконституционных вещей вы от меня не услышите, украинский – единственный государственный язык - Монахова

13:15 10.12.2019
На Донбассе действительно существует проблема фактического отсутствия украинского языка в публичных сферах - Монахова

На Донбассе действительно существует проблема фактического отсутствия украинского языка в публичных сферах - Монахова

14:21 09.11.2019
Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка: "Его пытались запретить, затравить, убить, но он выстоял"

Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка: "Его пытались запретить, затравить, убить, но он выстоял"

19:42 07.11.2019
Зеленский хочет лучше знать и говорить на украинском языке

Зеленский хочет лучше знать и говорить на украинском языке

20:33 04.09.2019
Уполномоченным по защите государственного языка станет Кремень - Денисова

Уполномоченным по защите государственного языка станет Кремень - Денисова

13:47 14.08.2019
Разумков обещает приложить усилия, чтобы нардепы в Раде говорили исключительно на украинском языке

Разумков обещает приложить усилия, чтобы нардепы в Раде говорили исключительно на украинском языке

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский отмечает, что акции против эвакуации украинцев из Уханя имели политическую поддержку

Зеленский о прибытии эвакуированных из Китая: вчера в некоторых моментах казалось, что Украина - это Европа, только эпохи Средневековья

Даты саммита "нормандской четверки" пока нет, надо реализовать договоренности встречи в Париже

Кабмин Украины против ретроспективного пересмотра правил по "зеленым" тарифам и ищет компромисс с инвесторами - премьер

Информационные провокации на теме коронавируса продолжатся, прогнозирует Гончарук

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС и НАТО не должны изолироваться - Яценюк

Скалецкая сообщила, что поселилась в медцентре "Новые Санжары" и будет выполнять рабочие обязанности оттуда

Зеленский отмечает, что акции против эвакуации украинцев из Уханя имели политическую поддержку

Партия "Слуга народа" презентуют план публичных обсуждений изменений в Конституцию по децентрализации

Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины Гриценко

Нардеп Чийгоз призвал закрепить в Конституции Украины право крымских татар на национально-территориальную автономию

Зеленский о прибытии эвакуированных из Китая: вчера в некоторых моментах казалось, что Украина - это Европа, только эпохи Средневековья

"Батькивщина" предлагает штрафовать поставщиков коммунальных услуг за завышенные цифры в платежках

Гончарук ожидает недовыполнения плана поступлений по таможне в феврале из-за курса гривни

Даты саммита "нормандской четверки" пока нет, надо реализовать договоренности встречи в Париже

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА