Партия "Слуга народа" презентуют план публичных обсуждений изменений в Конституцию по децентрализации

Партия "Слуга народа" во вторник, 25 февраля, презентует план публичных обсуждений изменений в Конституцию Украины по децентрализации, сообщает пресс-служба одноименной фракции.

"25 февраля в Киеве для представителей власти, общественности и экспертов пройдет презентация плана публичных обсуждений изменений в Конституцию Украины по децентрализации власти", - говорится в сообщении пресс-службы в пятницу.

Участие в обсуждении примут народные депутаты, представители Офиса президента, органов местного самоуправления, центральных и местных органов исполнительной власти, гражданского общества, ученые, представители дипломатических миссий и международных организаций, международные эксперты, в том числе Венецианской комиссии.