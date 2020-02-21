Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины Гриценко

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко за призывы к террористической деятельность, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд приговорил: признать Гриценко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в приговоре.

В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить Гриценко к девяти годам колонии общего режима. Защита наставила на оправдательном приговоре.

В настоящее время Гриценко объявлен Россией в розыск. В апреле 2019 года Басманный суд Москвы арестовал его заочно.

Российская защита Гриценко заявляла об отсутствии в его действиях состава преступления. Кроме того, при рассмотрении дела в суде по существу адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что Интерпол отказался сотрудничать с Россией по вопросу выдача украинского экс-министра для сохранения принципа нейтралитета.

Сам же Гриценко заявил, что данное решение российского суда не имеет никакого отношения ни к праву, ни к справедливости.

"Как я к тому отношусь? В моем понимании, терроризм - это рейды российских диверсионных групп, которые несут огонь и смерть на нашу с Вами землю; это сбивание российским БУКом гражданского лайнера MH17 и убийство почти трехсот невинных гражданских, в тч детей; это отравление/убийство российским "новичкам" людей на территории чужих государств. Это - действительно терроризм, и именно так его понимают в цивилизованном мире. К сожалению, терроризм этот - до сих пор не наказан. А то, что они по указанию Кремля вытворяют в своем "военном суде" - не имеет никакого отношения ни к праву, ни к справедливости. Пусть беснуются", - написал украинский политик на своей странице в соцсети Фейсбук.