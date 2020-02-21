Зеленский о прибытии эвакуированных из Китая: вчера в некоторых моментах казалось, что Украина - это Европа, только эпохи Средневековья

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что происходившие в четверг события в Украине не должны происходить в стране, которая является частью Европы.

"Я хочу поздравить, как президент, всех украинцев, которые вернулись вчера на родину из китайского города Ухань. Мы все, я уверен, желаем им крепкого здоровья и верим, что в ближайшее недели они будут дома, рядом со своими родными и близкими", - сказал он, выступая в пятницу на церемонии награждения победителей конкурса на получение грантов Украинского фонда стартапов.

Зеленский указал, что "мы постоянно говорим, что Украина - это Европа".

"Так вот вчера, откровенно вам скажу, в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению", - отметил он.

"Давайте не забывать все, что мы все с вами - люди, а не, не хочу сейчас подбирать неправильное слово...", - призвал Зеленский.

Президент верит, что в ближайшее время в Украине появится очень важный и нужный Украине и всеми миру стартап, который "научит некоторых граждан человечности, уважению, единству и критическому мышлению".

Как сообщалось, из китайского Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты, а также 27 иностранцев.

20 февраля стало известно, что эвакуированных из Китая разместят в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Местные жители протестовали против такого решения. Проезду автоколонны пытались воспрепятствовать. 24 наиболее агрессивных граждан были доставлены в территориальные отделы Нацполиции. Впоследствии 23 задержанных отпустили домой, один остался под стражей.

За медицинской помощью обратилось девять правоохранителей и один гражданский, которые пострадали в результате столкновений в Новых Санжарах.

Все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", где будут находиться в течение 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.