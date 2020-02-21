"Батькивщина" предлагает штрафовать поставщиков коммунальных услуг за завышенные цифры в платежках

Народные депутаты парламентской фракции "Батькивщина" Сергей Власенко и Александр Абдуллин предлагают Верховной Раде поддержать законопроект, согласно которому в случае доказательства судом или во внесудебном порядке ложных данных в платежных квитанциях предприятия-поставщики коммунальных услуг должны будут возместить незаконные начисления в десятикратном размере.

Как сообщается на официальном сайте "Батькивщины" , соответствующий законопроект о внесении изменений в закон "О защите прав потребителей" (относительно гарантий правильного начисления бытовым потребителям, конечным потребителям коммунальных услуг стоимости поставок природного газа, воды, электрической, тепловой энергии, коммунальных услуг) уже зарегистрирован в парламенте под №3097.

"Мы получили тысячи обращений от людей, которые жалуются, что поставщики тепла, газа, воды, света нагло их обманывают. Людям сознательно завышают показатели, начисляют несуществующие долги. Это безобразие нужно немедленно прекратить", - отметил Власенко.

Он отметил, что потребители коммунальных услуг не имеют возможности и времени судиться из-за таких платежных квитанций, и вынуждены платить эти деньги. "Наш закон даст людям действенный инструмент. Каждый, кто попытаются обмануть, получит возможность вернуть свои деньги, защитить права и восстановить справедливость", - резюмировал Власенко.