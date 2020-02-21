Политика

13:09 21.02.2020

Гончарук ожидает недовыполнения плана поступлений по таможне в феврале из-за курса гривни

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Гончарук ожидает недовыполнения плана поступлений по таможне в феврале из-за курса гривни

Государственная налоговая служба (ГНС) в феврале выполнит план бюджетных поступлений, тогда как поступления от Государственной таможенной службы (ГТС), как ожидается, будут снова недовыполнены, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"По ГТС мы ожидаем недовыполнения, прежде всего, из-за курсовой разницы, поскольку поступления от импорта товаров значительно меньше (чем планировалось – ИФ)", – сказал он, выступая с отчетом в Раде в пятницу.

Гончарук добавил, что еще одним фактором является более низкая стоимость энергоресурсов, которые ранее также были важным источником поступлений от ГТС.

Премьер уточнил, что пока прогнозов исполнения госбюджета по итогам февраля нет.

Отвечая на вопрос о возможном пересмотре и секвестре госбюджета-2020, глава правительства отметил, что существующая логика принятия изменений в бюджет предполагает первоначальную подготовку обновленного макропрогноза Министерством экономики, который ожидается в ближайшие недели.

"По итогам цифр, заложенных в макропрогнозе, принимаются изменения в бюджет. После этого будем принимать решение вместе с вами, с бюджетным и налоговым комитетом, о пересмотре или непересмотре госбюджета", – отметил Гончарук.

Как сообщалось, доходы общего фонда госбюджета Украины в январе 2020 года составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн, или на 24%, меньше плана.

"Главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года", – указал тогда Минфин.

Доходы от Госналогслужбы были на 5,9 млрд грн ниже росписи, а от Гостаможслужбы – на 7,9 млрд грн ниже росписи.

Теги: #таможня #курс #гончарук #мнение
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