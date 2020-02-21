Политика

10:44 21.02.2020

Информационные провокации на теме коронавируса продолжатся, прогнозирует Гончарук

2 мин читать
Информационные провокации на теме коронавируса продолжатся, прогнозирует Гончарук

Провокации, подобные произошедшим накануне в Новых Санжарах (Полтавской обл.) в связи с попытками недопуска в санаторий Нацгвардии эвакуированных из китайского Уханя людей, а также другим якобы близким к коронавирусу нового типа тем, продолжатся, прогнозирует премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Я предполагаю, что провокации продолжатся. У нас уже сегодня есть информация о том, что будто бы гражданка Китая, которая пять дней тому назад прибыла в Украину самолетом, побыла 4 дня в Киеве и ехала на поезде в Москву, и на границе с Российской Федерацией якобы была задержана, и там будто бы выявлены какие-то вирусы, и они что-то исследуют. Я думаю, что информационное поле будут продолжать раскачивать, чтобы продолжать панику … чтобы посеять среди нас недоверие", - сказал Гончарук на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу.

Он подчеркнул, что произошедшие накануне события в Новых Санжарах являются следствием, в том числе и информационной войны, которая продолжается в отношении Украины "и изнутри, и внешне".

"Я хочу сказать ответственно: правительство, президент, парламент сделали все зависящее от нас и, я считаю, достаточно для того, чтобы граждане, те, которые эвакуированы, и те, которые находятся в Украине, были в безопасности", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что власть готова реагировать на вызовы, которые существуют. "Нет никаких оснований для паники", - сказал Гончарук.

Теги: #коронавирус #гончарук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:19 21.02.2020
Кабмин Украины против ретроспективного пересмотра правил по "зеленым" тарифам и ищет компромисс с инвесторами - премьер

Кабмин Украины против ретроспективного пересмотра правил по "зеленым" тарифам и ищет компромисс с инвесторами - премьер

11:05 21.02.2020
Правительство Украины через несколько недель обновит макропрогноз – премьер

Правительство Украины через несколько недель обновит макропрогноз – премьер

10:17 21.02.2020
Две трети украинцев не доверяют Кабмину и премьеру Гончаруку

Две трети украинцев не доверяют Кабмину и премьеру Гончаруку

09:45 21.02.2020
Вакцину против коронавируса в Китае планируют создать к маю - зампред Госкомздрава КНР

Вакцину против коронавируса в Китае планируют создать к маю - зампред Госкомздрава КНР

09:20 21.02.2020
Коронавирус обнаружен у двух пассажиров лайнера Diamond Princess, эвакуированных Австралией

Коронавирус обнаружен у двух пассажиров лайнера Diamond Princess, эвакуированных Австралией

07:16 21.02.2020
Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, превысило 1,25 тыс. человек

Число заразившихся новым коронавирусом в мире, исключая материковый Китай, превысило 1,25 тыс. человек

04:22 21.02.2020
Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 75,4 тыс. человек, скончались более 2,2 тыс.

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 75,4 тыс. человек, скончались более 2,2 тыс.

00:04 21.02.2020
Глава МВД допускает, что за протестами в Новых Санжарах могут стоять политики и бизнес

Глава МВД допускает, что за протестами в Новых Санжарах могут стоять политики и бизнес

23:46 20.02.2020
Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человека

Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человека

22:45 20.02.2020
Полиция в Новых Санжарах перешла на усиленный вариант несения службы – Яровой

Полиция в Новых Санжарах перешла на усиленный вариант несения службы – Яровой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин Украины против ретроспективного пересмотра правил по "зеленым" тарифам и ищет компромисс с инвесторами - премьер

Пристайко: Международное единство и солидарность - единственный способ остановить агрессию РФ против Украины

Пристайко на ГА ООН призвал РФ незамедлительно имплементировать договоренности, достигнутые лидерами "Нормандской четверки" в Париже

Украина готова к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками – Пристайко

Зеленский в День Героев Небесной Сотни призвал украинцев к единству и заверил в неизменности курса государства на реализацию ключевых требований общества

ПОСЛЕДНЕЕ

Возможности для введения санкций против Ирана далеко не исчерпаны - спецпредставитель Госдепа

Пристайко: Международное единство и солидарность - единственный способ остановить агрессию РФ против Украины

Пристайко на ГА ООН призвал РФ незамедлительно имплементировать договоренности, достигнутые лидерами "Нормандской четверки" в Париже

Украина готова к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками – Пристайко

Рада рассмотрела уже четверть правок к законопроекту о рынке земли

Зеленский в День Героев Небесной Сотни призвал украинцев к единству и заверил в неизменности курса государства на реализацию ключевых требований общества

Джемилев: Мы настаиваем на усилении санкций против РФ со стороны Запада, а сами ведем разговоры о том, что надо торговать

Украинская власть должна поднимать вопрос аннексии Крыма наравне с войной на Донбассе - Чубаров

В ближайший год будет разработана стратегия деоккупации Крыма – заместитель постпреда президента Украины в Крыму

Звучащие оценки о нелегитимности Верховного суда после решения КС, не соответствуют действительности – представитель президента в КС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА