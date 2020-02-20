Политика

19:02 20.02.2020

Пристайко: Международное единство и солидарность - единственный способ остановить агрессию РФ против Украины

1 мин читать
Пристайко: Международное единство и солидарность - единственный способ остановить агрессию РФ против Украины

Международное единство и солидарность - единственный способ остановить агрессию РФ против Украины и деоккупировать отдельные территории Украины, заявляет министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Несмотря на то, что Кремль остается слепым и глухим к призывам и решениям международного сообщества, я абсолютно убежден, что международное единство и солидарность, уважение к правам человека - единственный способ остановить агрессию Москвы против моей страны и, в конце концов, деоккупировать части территории Украины", - сказал он в четверг на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Министр подчеркнул, что РФ делает все возможное для легитимизации своей незаконной оккупации Крыма, проводя там незаконные выборы, отправляя своих эмиссаров, незаконно избранных в Крыму, на международные форумы или назначая российские телефонные коды Крыму.

"Нарушение прав человека и основных свобод оккупирующей державой не ослабевают в Крыму. Многочисленные резолюции Генассамблеи ООН осуждают злоупотребления, меры и практику дискриминации в отношении жителей временно оккупированного Крыма - крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам", - сказал глава украинского МИД.

Теги: #агрессия #рф #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:50 20.02.2020
Пристайко на ГА ООН призвал РФ незамедлительно имплементировать договоренности, достигнутые лидерами "Нормандской четверки" в Париже

Пристайко на ГА ООН призвал РФ незамедлительно имплементировать договоренности, достигнутые лидерами "Нормандской четверки" в Париже

15:26 19.02.2020
Генассамблея ООН на заседании в четверг обсудит ситуацию на оккупированных территориях Украины

Генассамблея ООН на заседании в четверг обсудит ситуацию на оккупированных территориях Украины

12:45 19.02.2020
Кабмин объединил функции помощи украинским политзаключенным в РФ в единой комиссии

Кабмин объединил функции помощи украинским политзаключенным в РФ в единой комиссии

01:45 19.02.2020
Украина призвала Россию прекратить препятствовать МККК в доступе к задержанным и поиску пропавших без вести

Украина призвала Россию прекратить препятствовать МККК в доступе к задержанным и поиску пропавших без вести

00:51 19.02.2020
Великобритания призвала РФ прекратить отправлять на Донбасс так называемые "гуманитарные конвои" и содействовать в доставке международной гуманитарной помощи

Великобритания призвала РФ прекратить отправлять на Донбасс так называемые "гуманитарные конвои" и содействовать в доставке международной гуманитарной помощи

23:50 18.02.2020
США призвали РФ вывести войска с Восточной Украины и Крыма и придерживаться Минских соглашений

США призвали РФ вывести войска с Восточной Украины и Крыма и придерживаться Минских соглашений

19:10 18.02.2020
ЕС призвал РФ повлиять на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью соблюдения минских соглашений

ЕС призвал РФ повлиять на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью соблюдения минских соглашений

18:44 18.02.2020
Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

16:28 18.02.2020
Идея направления миротворцев ООН на Донбасс пока не обсуждается

Идея направления миротворцев ООН на Донбасс пока не обсуждается

15:58 18.02.2020
Эстония осуждает атаку боевиков на позиции ООС на Донбассе и поднимет вопрос эскалации на заседании Совбеза ООН

Эстония осуждает атаку боевиков на позиции ООС на Донбассе и поднимет вопрос эскалации на заседании Совбеза ООН

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пристайко на ГА ООН призвал РФ незамедлительно имплементировать договоренности, достигнутые лидерами "Нормандской четверки" в Париже

Украина готова к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками – Пристайко

Зеленский в День Героев Небесной Сотни призвал украинцев к единству и заверил в неизменности курса государства на реализацию ключевых требований общества

Джемилев: Мы настаиваем на усилении санкций против РФ со стороны Запада, а сами ведем разговоры о том, что надо торговать

Украинская власть должна поднимать вопрос аннексии Крыма наравне с войной на Донбассе - Чубаров

ПОСЛЕДНЕЕ

Возможности для введения санкций против Ирана далеко не исчерпаны - спецпредставитель Госдепа

Украина готова к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками – Пристайко

Рада рассмотрела уже четверть правок к законопроекту о рынке земли

Зеленский в День Героев Небесной Сотни призвал украинцев к единству и заверил в неизменности курса государства на реализацию ключевых требований общества

Джемилев: Мы настаиваем на усилении санкций против РФ со стороны Запада, а сами ведем разговоры о том, что надо торговать

Украинская власть должна поднимать вопрос аннексии Крыма наравне с войной на Донбассе - Чубаров

В ближайший год будет разработана стратегия деоккупации Крыма – заместитель постпреда президента Украины в Крыму

Звучащие оценки о нелегитимности Верховного суда после решения КС, не соответствуют действительности – представитель президента в КС

Нардеп Гончаренко выступает за визит руководства Украины в Новые Санжары, чтобы успокоить местных жителей

Трамп назвал позором утрату культурной идентичности Европы из-за мигрантов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА