Политика

18:50 20.02.2020

Пристайко на ГА ООН призвал РФ незамедлительно имплементировать договоренности, достигнутые лидерами "Нормандской четверки" в Париже

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Пристайко на ГА ООН призвал РФ незамедлительно имплементировать договоренности, достигнутые лидерами "Нормандской четверки" в Париже

 Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал Россию незамедлительно имплементировать договоренности по безопасности, достигнутые лидерами "Нормандской четверки" на встрече в Париже в конце 2019г, подчеркнув, что другого пути для прогресса в этом направлении не существует.

"Важным результатом декабрьского саммита "Нормандской четверки" было успешное последующее освобождение заключенных. Теперь мы тяжело работаем над следующим освобождением, и мы надеемся, что оно будет осуществлено в скором времени и вернет домой сотни наших граждан", - сказал он в четверг на дебатах Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Пристайко подчеркнул, что Украина продлила действие закона о специальном порядке самоуправления и согласилась на ряд шагов в политической сфере, в то время как Россия продолжает незаконную паспортизацию и другие меры, направленные на присоединение оккупированного Донбасса к российской политической и экономической сфере.

В это же время, подчеркнул министр, Украина стремится оживить международные механизмы – "Нормандскую четверку" и Трехстороннюю контактную группу - чтобы искать всеобъемлющее и устойчивое решение конфликта вместе с РФ и партнерами-посредниками.

Теги: #пристайко #нормандский_формат #оон #мид
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