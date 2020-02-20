Пристайко на ГА ООН призвал РФ незамедлительно имплементировать договоренности, достигнутые лидерами "Нормандской четверки" в Париже

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал Россию незамедлительно имплементировать договоренности по безопасности, достигнутые лидерами "Нормандской четверки" на встрече в Париже в конце 2019г, подчеркнув, что другого пути для прогресса в этом направлении не существует.

"Важным результатом декабрьского саммита "Нормандской четверки" было успешное последующее освобождение заключенных. Теперь мы тяжело работаем над следующим освобождением, и мы надеемся, что оно будет осуществлено в скором времени и вернет домой сотни наших граждан", - сказал он в четверг на дебатах Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Пристайко подчеркнул, что Украина продлила действие закона о специальном порядке самоуправления и согласилась на ряд шагов в политической сфере, в то время как Россия продолжает незаконную паспортизацию и другие меры, направленные на присоединение оккупированного Донбасса к российской политической и экономической сфере.

В это же время, подчеркнул министр, Украина стремится оживить международные механизмы – "Нормандскую четверку" и Трехстороннюю контактную группу - чтобы искать всеобъемлющее и устойчивое решение конфликта вместе с РФ и партнерами-посредниками.