Политика

18:28 20.02.2020

Украина готова к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками – Пристайко

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Украина готова к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками – Пристайко

Украина готова к диалогу с жителями Донецкой и Луганской областей, но не с марионетками, которые выдают себя за жителей Донбасса, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками так называемых представителей. Этот диалог должен включить всех временно перемещенных с Донбасса внутри Украины. Голос внутренне перемещенных лиц также должен быть услышан в Минске", - сказал он в четверг на дебатах Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Также министр подтвердил, что Украина готова к проведению местных выборов по всей территории страны этой осенью, но подчеркнул, что самым важным условием для этого является обеспечение политической составляющей Минских договоренностей.

"Мы с нетерпением ждем проведения местных выборов по всей территории Украины этой осенью. Однако без базового урегулирования по безопасности и политического урегулирования население Донбасса, включая тех, кто были вынуждены оставить свои дома, не будут иметь возможности сделать свой демократический выбор на выборах", - отметил он.

Теги: #пристайко #донбасс #выборы #мид
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