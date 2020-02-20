Рада рассмотрела уже четверть правок к законопроекту о рынке земли

Верховная Рада рассмотрела 1193 из 4018 поправок к законопроекту №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в четверг за утреннее и вечернее пленарные заседания депутаты рассмотрели 544 поправки к документу, не одобрив ни одной из них.

В целом, за все время рассмотрения правок народные депутаты поддержали только одну (№48), которая обязывает собственников и пользователей земучастков предоставлять право сервитута для обеспечения прохода (проезда) другим собственникам к надлежащему земельному участку.

Верховная Рада начала рассмотрение данного законопроекта 6 февраля.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее заявлял, что принять законопроект о рынке земли парламент, по оптимистическим прогнозам, сможет в конце марта.