Зеленский в День Героев Небесной Сотни призвал украинцев к единству и заверил в неизменности курса государства на реализацию ключевых требований общества

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении по случаю Дня Героев Небесной Сотни призвал украинский народ к единству и заверил в неизменности курса государства на реализацию ключевых требований общества.

"Дорогие украинцы! Сегодня мы чтим подвиг Героев Небесной Сотни, которые отдали свои жизни за европейский выбор нашего народа, демократические ценности, возможность жить достойно и строить лучшее будущее. Этот день - дань жертвенности, героизма, мужества и патриотизма. Это символ несокрушимости и источник вдохновения для украинских воинов, которые сейчас защищают Украину", - сказал он в своем обращении, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский призвал весь украинский народ к единству в "это полное вызовов для нашего государства время".

"В то же время хочу заверить, что курс государства на реализацию ключевых требований украинского общества остается неизменным", - подчеркнул он.

Зеленский указал, что также необходимо делать всё, чтобы трагические события 18-20 февраля 2014 года никогда не повторились.

"Ведь человеческая жизнь является высшей ценностью. Выражаю глубокие соболезнования семьям всех погибших на Майдане. Вечная память Героям. Слава Украине! Героям Слава!", - сказал президент.