Джемилев: Мы настаиваем на усилении санкций против РФ со стороны Запада, а сами ведем разговоры о том, что надо торговать

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев раскритиковал идею о возможности продажи воды в аннексированную Россией Автономную Республику Крым.

"Сейчас разговоры о том, что надо поставлять воду, надо заключить договор… Глава бюджетного комитета у нас говорит, что, оказывается, на этом надо подзаработать, продавая воду. Второй еще один политический деятель из той же гвардии говорит о том, что давайте используем поставку воды, чтобы выторговать что-то на Донбассе. Вот такой происходит абсурд. Мы прекрасно понимаем, что освобождение Крыма будет только тогда, когда неосвобождение будет для России очень и очень дорого. Мы настаиваем на том, чтобы западные страны усиливали санкции, а в то же время мы эти санкции сами же нарушаем, ведем разговоры о том, что надо торговать, чтобы на этом зарабатывать", - сказал он на "круглом столе" "Крым: шесть лет спустя. Пути и механизмы деоккупации полуострова" в Киеве в четверг.

Он также подчеркнул важность того, чтобы тема Крыма присутствовала в информационном поле.

"Как будут дальше развиваться события, трудно предсказать, потому что те шаги, которые предпринимаются, нам не очень понятны. (…) Какой народ не хочет мира? Но вопрос – какой ценой мы хотим мира. Цену, которую хочет Москва, мы прекрасно знаем: чтобы Украина опять была в имперском стойле, слушалась, что ей будут говорить из Москвы, примирилась с оккупацией. Такой мир, я думаю, у нас не будет никогда восприниматься, а другого Путин воспринимать не будет", - добавил Джемилев.

По мнению депутата, вопрос восстановления территориальной целостности Украины, включая с Крымом, должен оставаться неделимым.

"Что нас больше всего беспокоит – это разделение вопроса о Донбассе и Крыме. Сейчас очень превалирует такая точка зрения: давайте все силы обратим на освобождение Донбасса, Крым пока забудем, а потом только вернёмся к вопросу Крыма. С нашей точки зрения, это глубоко ошибочно (…) И если мы будем придерживаться такой концепции, не будет решаться и проблема Донбасса тоже. Поэтому мы всегда говорили, говорим и будем говорить о том, что вопрос восстановления территориальной целостности Украины неделим" – сообщил Джемилев.

20 февраля 2014 года российские войска начали оккупацию Автономной Республики Крым.