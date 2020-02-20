Украинская власть должна поднимать вопрос аннексии Крыма наравне с войной на Донбассе - Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал украинскую власть поднимать вопрос деоккупации Крыма наравне с завершением войны на Донбассе.

"Украинскому государству сейчас надо быть очень четким в формулировке своей цели и своего задания в этой украинско-российской войне… Там, где слово Донбасс - сразу слово Крым. Там, где действие о Донбассе – сразу действие о Крыме. И наоборот… Пожалуйста, если вы требуете диалога с Путиным или в рамках "Нормандской четверки", то вы садитесь для того, чтобы говорить о территориальной целостности Украинского Государства в пределах международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и Севастополь. Все. Другой позиции не может быть", - сказал он на "круглом столе" "Крым: шесть лет спустя. Пути и механизмы деоккупации полуострова" в Киеве в четверг.

Он подчеркнул, что попытки диалога украинской власти с президентом России Владимиром Путиным под предлогом стремления к миру переводят вопрос Крыма на обочину международной политики.

"Постоянные попытки диалога с Путиным, аргументируя это стремлением к миру, и очень нечеткая формулировка наших требований отдаляет Крым на обочину международной политики также. Я не говорю сейчас о том, что о Крыме вообще забывают. Нет, Крым звучит. Но все больше и больше не только наши партнеры, но и мы уже привыкаем к тому, что Крым является проблемой, которая будет решаться на втором, а много кто говорит, на отдаленном этапе. Это недопустимо", - сказал Чубаров.

Как сообщалось 20 февраля 2014 года российские войска начали оккупацию Автономной Республики Крым.