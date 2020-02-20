В ближайший год будет разработана стратегия деоккупации Крыма – заместитель постпреда президента Украины в Крыму

В ближайшие полгода-год рабочая группа с участием основных стейкхолдеров будет работать над созданием стратегии деоккупации Крыма, сообщила заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

"Действительно, следует сказать, что да, стратегии, о которой мы не один раз говорили, до сих пор нет. И те действия, которые были последние шесть лет и сейчас, являются очень часто все-таки до сих пор не согласованными. И мы говорим о том, что такая стратегия должна быть разработана",- сказала она на "круглом столе" "Крым: шесть лет спустя. Пути и механизмы деоккупации полуострова" в Киеве в четверг.

"В ближайшие полгода, возможно, год мы будем заниматься на базе одного из государственных органов власти (скорее всего, это будет при Совете национальной безопасности и обороны Украины). (Будет создана – ИФ) рабочая группа для того, чтобы выработать такую стратегию, куда будут вовлечены, конечно, основные стейкхолдеры", - добавила Ташева.

20 февраля 2014 года российские войска начали оккупацию Автономной Республики Крым.