Политика

12:31 20.02.2020

Нардеп Гончаренко выступает за визит руководства Украины в Новые Санжары, чтобы успокоить местных жителей

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Нардеп Гончаренко выступает за визит руководства Украины в Новые Санжары, чтобы успокоить местных жителей

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук должны поехать в пгт Новые Санжары, где будут проходить обсервацию эвакуированные из Уханя (КНР) люди и успокоить жителей населенного пункта, считает народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Я думаю, что в Новые Санжары должен ехать Зеленский вместе с Гончаруком и объяснять людям", - сказал Гончаренко журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг в Киеве.

Как сообщалось, самолет Боинг 737-73V компании Sky Up с эвакуируемыми из Китая 45 гражданами Украины и 27 иностранцами в четверг приземлился в киевском аэропорту "Борисполь" на дозаправку, после чего отправился в международный аэропорт "Харьков".

Департамент коммуникации МВД Украины сообщил, что эвакуированные из Китая граждане Украины и других государств будут доставлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" (Полтавская обл.). Там они будут находиться в течение 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

Теги: #эвакуация #коронавирус #гончаренко
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