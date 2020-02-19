Бородянский о конкурсе на главу Госэтнополитики: "Я искал агностика"

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявляет, что искал на должность главы Государственной службы Украины по этнополитики и свободы совести агностика, человека наиболее независимого от какой-либо религиозной общины.

"Есть такой элемент как собеседование с каждым (кандидатами, которые рекомендованы по результатам конкурса – ИФ), я провел эти собеседования. Честно говоря, я искал наиболее независимого человека, который будет независим от какой-либо религиозной общины. Вообще искал агностика, прямо говоря. Так как он должен проводить государственную взвешенную политику в этом направлении. Кроме религиозной тематики, там еще и этнополитика, и язык также относится к этому агентству", - сказал он в эфире телеканала "Hromadske" в среду вечером.

Бородянский добавил, что основываясь на этом, он нашел такого человека, а именно Елену Богдан, которую и рекомендовал для назначения.

На уточняющий вопрос журналиста, понимает ли министр, что такой подход является дискриминирующим по религиозному признаку, он ответил, что согласен с этим утверждением.

"Я согласен с тем, что это дискриминация, это неправильная дискриминация. Давайте так, я искал максимально независимого человека", - сказал он.

Как сообщалось, по результатам конкурса к последнему этапу прошло четыре кандидата, в том числе и директор департамента по делам религий и национальностей Минкультуры Андрей Юраш, который набрал наибольшее количество баллов.