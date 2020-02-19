Политика

19:19 19.02.2020

"Евросолидарность" требует от власти прекратить сдачу РФ информационной сферы - заявление

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"Евросолидарность" требует от власти прекратить сдачу РФ информационной сферы - заявление

Несмотря на обещания нынешней власти, проблемы с информационной присутствием Украины на оккупированных территориях существенно углубились, говорится в заявлении пресс-службы партии "Европейская солидарность".

"Европейская солидарность" и наши депутаты в течение последних лет системно работали над поддержкой украинского контента в телерадиоэфире, сферой информационной безопасности. Сейчас видим существенное свертывание достижений предыдущих лет. Вызывает беспокойство ситуация, сложившаяся с кодировкой украинских телевизионных каналов, осуществляющих спутниковое вещание. Около 10 млн украинцев остались без украинских телеканалов", - сказано в заявлении.

В партии называют сложившуюся ситуацию информационной диверсией власти, отмечая, что четверть украинцев живут в российском информационном пространстве. Так, в значительной степени это касается приграничных территорий и оккупированных Крыма и Донбасса.

"Это представляет серьезную проблему для национальной безопасности, обеспечивает политические влияния государства-агрессора. Также мы категорически против лишения государственной поддержки тех каналов, которые обеспечивают украинское присутствие на оккупированных территориях, в частности в Крыму. Речь идет о канале ATR, который не может нормально функционировать из-за блокирования финансирования", - отметили в партии.

"Евросолидарность" подчеркивает, что вместо украинского информационного присутствия в мире, власти пытаются "превратить иновещание на ручной государственный русскоязычный канал".

"Все это требует немедленной реакции СНБО Украины, министерства культуры и других профильных органов, которые самоустранились от проблем информационной безопасности страны. … Мы обращаемся к СНБО с требованием создать рабочую группу и разработать пошаговый план решения проблем в информационной сфере", - сказано в заявлении.

Теги: #заявление #евросолидарность #информполитика
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