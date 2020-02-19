Зеленский ветировал принятый Радой закон о введении единого счета для уплаты налогов со скандальной табачной правкой

Президент Украины Владимир Зеленский вернул принятый ранее Верховной Радой закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (законопроект №1049) без подписи, сопроводив своими предложениями.

Как сообщается на сайте парламента, законопроект, принятый 4 октября, возвращен с предложениями главы государства. При этом текст предложений пока отсутствует.

Как сообщалось, законопроект №1049 содержал скандальную норму об установлении фиксированной маржи для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку, о которой критично высказывались бизнес-ассоциации и крупнейшие табачные производители.

Рада пыталась постановлением отменить решение о принятии во втором чтении законопроекта №1049, однако ей не хватило голосов, и 5 февраля он был направлен на подпись президенту.