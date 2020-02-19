Медведчук: Вместо решения реальных проблем, власть решила начать наступление на малый бизнес

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук заявляет, что украинская власть занялась наступлением на малый бизнес вместо того чтобы решать реальные проблемы, сообщается на официальном сайте политсилы в среду.

По его словам, ожидаемые поступления в бюджет в результате этой кампании могут составить от 2,5 млрд до 5 млрд грн, что на порядок меньше, чем, к примеру, поступления от наведения порядка на таможне.

"В 2019 году было зарегистрировано 312 211 новых физических лиц–предпринимателей, что на 15% меньше, чем в 2018-м. Об этом сообщает сервис Opendatabot. Эксперты заявляют, что такая динамика была вызвана рядом решений действующей власти, которые, по мнению физических лиц‒предпринимателей, существенно повышают фискальное давление", - отмечает Медведчук.

По его словам, изначально было понятно, что малый бизнес на действия власти отреагирует так, как делал уже многократно - уходом в тень, что и произошло.

"Нужна радикальная кадровая чистка и возвращение во власть профессионалов", - резюмировал Медведчук.