Политика

13:46 19.02.2020

Кабмин одобрил реорганизацию казенных предприятий в государственные коммерческие

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Кабмин одобрил реорганизацию казенных предприятий в государственные коммерческие

 

Кабинет министров Украины поддержал реорганизацию казенных предприятий путем их преобразования в государственные коммерческие предприятия.

"Это решение позволит улучшить качество средств реабилитации и услуг для людей с инвалидностью и поможет предприятиям наладить конкурентоспособное производство в условиях рынка, на котором сегодня работает около 90 компаний", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.

В ведомстве отмечают, что это позволит сделать средства реабилитации более качественными, учитывать индивидуальные потребности людей с инвалидностью, в том числе детей.

Кроме того, поскольку эти предприятия предоставляют реабилитационные услуги, рыночные условия позволят улучшить также качество услуг, а не только технических средств реабилитации.

Теги: #реорганизация #предприятия #кабмин
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