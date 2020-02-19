Кабмин одобрил реорганизацию казенных предприятий в государственные коммерческие

Кабинет министров Украины поддержал реорганизацию казенных предприятий путем их преобразования в государственные коммерческие предприятия.

"Это решение позволит улучшить качество средств реабилитации и услуг для людей с инвалидностью и поможет предприятиям наладить конкурентоспособное производство в условиях рынка, на котором сегодня работает около 90 компаний", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.

В ведомстве отмечают, что это позволит сделать средства реабилитации более качественными, учитывать индивидуальные потребности людей с инвалидностью, в том числе детей.

Кроме того, поскольку эти предприятия предоставляют реабилитационные услуги, рыночные условия позволят улучшить также качество услуг, а не только технических средств реабилитации.