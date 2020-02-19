Кабмин утвердил концепцию Госпрограммы обеспечения жильем участников АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц до 2025г

Кабинет министров Украины утвердил концепцию Государственной программы обеспечения реализации права на жилье участников АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц на период до 2025 года, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко с закрытого заседания правительства в среду.

Согласно проекту распоряжения правительства, программа предусматривает оценку количества необходимого жилья и возможностей по его приобретению как у экономически активных лиц, так и нетрудоспособных граждан, внедрение нового финансово-инвестиционного и кредитно-финансового механизма господдержки, внедрение программ обеспечения жильем, софинасирование строительства жилья в виде государственно-частного партнерства.

Кроме того, в приоритете задач программы - строительство арендного жилья по модели поэтапного финансирования фактически выполненных работ для передачи его в средне- и долгосрочное пользование без передачи права собственности на льготной основе.

По данным правительства, для решения безотлагательных жилищных проблем семей участников АТО/ООС и переселенцев необходимо как минимум 13,8 млн кв. м жилья общей стоимостью 189 млрд грн.