Кабмин уволил Ходаковского с должности замминистра финансов
Кабинет министров уволил Павла Ходаковского с должности заместителя министра финансов, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко с закрытого заседания правительства в среду.
"Ходаковский Павел Викторович уволился с должности замминистра финансов по собственному желанию", - написал он в "Телеграм-канале".
Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве финансов, на должность замминистра правительство также рассматривало кандидатуру Татьяны Остриковой, однако не утвердило ее.
Ходаковский был назначен на указанную должность в сентябре 2019 года. До этого он был партнером юридической компании Arzinger.
В то же время правительство назначило Леонида Антоненко первым заместителем главы Фонда госимущества Украины.
"Антоненко Леонид Васильевич - первый замглавы ФГИ. Депутат в городе Киеве от "Самопомощи", - написал Гончаренко.