Кабмин назначил первым замглавы Госпродпотребслужбы Владиславу Хижняк

Кабинет министров в среду назначил Владиславу Хижняк на должность первого заместителя главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Хижняк Владислава Александровна назначена первым заместителем главы Государственной службы безопасности пищевых продуктов", - написал народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") с закрытого заседания правительства в "Телеграм-канале".

По данным реестра деклараций, Хижняк ранее занимала должность директора ГП "Научно – исследовательский институт строительного производства".