Корниенко отрицает информацию о договоренностях "Слуги народа" с другими фракциями по законопроекту о рынке земли

В парламентской фракции "Слуга народа" не ведут тайных переговоров с другими политическими силами, представленными в парламенте, для ускорения рассмотрения во втором чтении законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законы об обороте земель сельскохозяйственного назначения", заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

"Подковерных договоренностей никто ни с кем не проводит… Мы можем призывать только к совести коллег по парламенту", - заявил Корниенко журналистам, реагируя на публикации в анонимных Telegram-каналах о достижении договоренностей "Слуги народа" с фракцией "Оппозиционная платформа - За жизнь" и отзыве последней свих правок к законопроекту.