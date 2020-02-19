Политика

13:26 19.02.2020

Корниенко отрицает информацию о договоренностях "Слуги народа" с другими фракциями по законопроекту о рынке земли

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Корниенко отрицает информацию о договоренностях "Слуги народа" с другими фракциями по законопроекту о рынке земли

В парламентской фракции "Слуга народа" не ведут тайных переговоров с другими политическими силами, представленными в парламенте, для ускорения рассмотрения во втором чтении законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законы об обороте земель сельскохозяйственного назначения", заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

"Подковерных договоренностей никто ни с кем не проводит… Мы можем призывать только к совести коллег по парламенту", - заявил Корниенко журналистам, реагируя на публикации в анонимных Telegram-каналах о достижении договоренностей "Слуги народа" с фракцией "Оппозиционная платформа - За жизнь" и отзыве последней свих правок к законопроекту.

Теги: #рынок_земли #корниенко
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