Корниенко спросит у Дубилета, почему отчет о выполнении программы деятельности Кабмина обошелся в 84 тыс. грн

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет представит комитету Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности правительства, заявил член комитета и первый заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Я имею возможность задать эти вопросы господину Дубилету, потому что мы понимаем, что ими занимался министр Кабинета министров и Секретариат Кабмина. Он сегодня будет у нас на комитете докладывать отчет, как предмет ведения нашего комитета", - заявил Корниенко в среду, отвечая на вопрос журналистов о стоимости подготовки отчета Кабинета министров за полгода работы.

Зампред фракции "Слуга народа" заверил, что задаст вопросы о том, как формировалась стоимость подготовки данного документа и почему итоговая сумма получилась именно такой.

Ранее стало известно, что на выполнение работ по подготовке отчета о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров было потрачено 84 тыс. грн. В частности, услуги графического дизайна обошлись в 36 тыс. грн, коммуникация с министерствами по сбору данных - 24 тыс. грн, подготовка тезисов - 18 тыс. грн, редактирование текстов - 6 тыс. грн.