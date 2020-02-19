Кабмин принял программу мероприятий по противодействию нелегальной торговле алкоголем и сигаретами

Кабинет министров на заседании в среду утвердил программу мероприятий по противодействию нелегальному обороту алкогольных напитков и табачных изделий, сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале.

Согласно обнародованному депутатом проекту протокольного решения, с целью усиления борьбы с нелегальным производством предлагается главам областных, Киевской городской госадминистраций в однодневные строки создать межведомственные региональные рабочие группы при участии представителей органов местного самоуправления, ГФС, Нацполиции, Госналоговой и Гостаможенной служб, администрации Госпрогранслужбы, Службы безопасности Украины и органов прокуратуры для проведения общих мероприятий.

Документом предусмотрено, что Кабмин должен быть проинформирован о создании рабочих групп и их составе до конца дня 24 февраля 2020 года.

Также ГФС, Нацполиции и СБУ с привлечением органов прокуратуры поручено провести расследование источников происхождения табачных изделий, в первую очередь, сигарет с маркировкой для продажи в магазинах беспошлинной торговли (for duty free only), которые нелегально реализовываются на внутреннем рынке Украины.