Кабмин объединил функции помощи украинским политзаключенным в РФ в единой комиссии

Кабинет министров Украины создал единую комиссию, которая будет заниматься помощью удерживаемым в РФ украинским политическим заключенным, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Опекой наших политзаключенных в РФ будет заниматься единая комиссия по этим вопросам. Ранее этих комиссий было две", - написал Гончарук в своем телеграм-канале в среду.

По его словам, работа этой комиссии поможет максимально качественно и своевременно оказывать помощь, в том числе материальную, тем, кто вернулся из плена, а также эффективно координировать взаимодействие органов государственной власти, ответственных за помощь тем, кто был лишен свободы.