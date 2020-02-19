Политика

12:42 19.02.2020

Кабмин одобрил законопроект "О предотвращении, сокращении и контроле промышленного загрязнения"

1 мин читать
Кабмин одобрил законопроект "О предотвращении, сокращении и контроле промышленного загрязнения"

Кабинет министров одобрил законопроект "О предотвращении, сокращении и контроле промышленного загрязнения", который предусматривает введение интегрированного разрешения для крупных предприятий с требованиями по сокращению их влияния на окружающую среду, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Интегрированное разрешение - это перечень требований к объему загрязнения и необходимым мерам для сокращения влияния предприятий на окружающую среду. В ЕС все крупные предприятия обязательно получают такое разрешение", - написал премьер-министр в "Телеграм-канале" в среду.

Законопроектом предлагается обязать предприятия проводить мониторинг выбросов и ежегодно отчитываться о соблюдении условий интегрированного разрешения, отметил он.

"Если предприятие не отчитывается, систематически нарушает условия разрешения или не выполняет его условия, ему могут аннулировать интегрированное разрешение. Это значит, что работа предприятия будет остановлена, пока не будут выполнены все условия разрешения", - пояснил Гончарук.

Правительство ожидает, что введение такого разрешения будет способствовать, в частности, модернизации производства.

Теги: #экология #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:46 19.02.2020
Кабмин одобрил реорганизацию казенных предприятий в государственные коммерческие

Кабмин одобрил реорганизацию казенных предприятий в государственные коммерческие

13:39 19.02.2020
Кабмин утвердил концепцию Госпрограммы обеспечения жильем участников АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц до 2025г

Кабмин утвердил концепцию Госпрограммы обеспечения жильем участников АТО/ООС и внутренне перемещенных лиц до 2025г

13:35 19.02.2020
Кабмин уволил Ходаковского с должности замминистра финансов

Кабмин уволил Ходаковского с должности замминистра финансов

13:35 19.02.2020
Кабмин назначил первым замглавы Госпродпотребслужбы Владиславу Хижняк

Кабмин назначил первым замглавы Госпродпотребслужбы Владиславу Хижняк

13:20 19.02.2020
Корниенко спросит у Дубилета, почему отчет о выполнении программы деятельности Кабмина обошелся в 84 тыс. грн

Корниенко спросит у Дубилета, почему отчет о выполнении программы деятельности Кабмина обошелся в 84 тыс. грн

13:20 19.02.2020
Кабмин принял программу мероприятий по противодействию нелегальной торговле алкоголем и сигаретами

Кабмин принял программу мероприятий по противодействию нелегальной торговле алкоголем и сигаретами

12:45 19.02.2020
Кабмин объединил функции помощи украинским политзаключенным в РФ в единой комиссии

Кабмин объединил функции помощи украинским политзаключенным в РФ в единой комиссии

12:32 19.02.2020
Кабмин создаст Коордцентр по вопросам промышленности вместо Нацкомитета по промразвитию

Кабмин создаст Коордцентр по вопросам промышленности вместо Нацкомитета по промразвитию

12:05 19.02.2020
Кабмин выделил 1,4 млрд грн на помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований

Кабмин выделил 1,4 млрд грн на помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований

11:31 19.02.2020
Кабмин намерен субсидировать создание новых рабочих мест для недостаточно конкуретноспособных безработных

Кабмин намерен субсидировать создание новых рабочих мест для недостаточно конкуретноспособных безработных

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Милованов предложил Кабмину рассмотреть вопрос объявления конкурса на должность главы "Нафтогаза"

ЕС призвал РФ повлиять на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью соблюдения минских соглашений

Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

Сивохо сообщил о переносе презентации Национальной платформы примирения и единства из-за обострения на Донбассе

Ермак: Украина хочет мира, но и усиливает армию, чтобы оказывать достойный отпор агрессору

ПОСЛЕДНЕЕ

Корниенко отрицает информацию о договоренностях "Слуги народа" с другими фракциями по законопроекту о рынке земли

Депутаты рассмотрели более 550 поправок к законопроекту о рынке земли

705 сертифицированных учителей начальных классов получат 20% доплату к окладу

Милованов предложил Кабмину рассмотреть вопрос объявления конкурса на должность главы "Нафтогаза"

ЕС призвал РФ повлиять на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью соблюдения минских соглашений

Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

Рада во вторник рассмотрела 260 поправок к законопроекту о рынке земли и ни одну не поддержала

Медведчук: Все мирные инициативы должны согласовываться с Донецком и Луганском

В "Слуге народа" пояснили, почему не отреагировали на предложение направить делегацию в Москву на парад

Сивохо сообщил о переносе презентации Национальной платформы примирения и единства из-за обострения на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА