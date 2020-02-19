Депутаты рассмотрели более 550 поправок к законопроекту о рынке земли

Народные депутаты Украины в среду продолжают рассматривать во втором чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законы об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", глава аграрного комитета парламента Николай Сольский (фракция "Слуга народа"), представляющий законопроект и поясняющий поправки, сегодня находится не за трибуной, как обычно, а на своем месте в зале заседаний. Перед началом продолжения рассмотрения законопроекта он попросил разрешения у своих коллег "работать с места, поскольку повреждена нога".

По состоянию на данный момент депутаты рассмотрели уже более 550 поправок к законопроекту.

Каждый автор поправок из фракции "Оппозиционный блок - За жизнь" напоминает, что необходимо провести всеукраинский референдум и узнать мнение украинских граждан, согласны ли они на введение рынка земли. После каждого выступления по поправкам члены фракции скандируют "референдум".

Как сообщалось, фракции "Оппозиционный блок - За жизнь" и "Батькивщина" выступают против введения рынка земли без проведения всеукраинского референдума по этому вопросу.