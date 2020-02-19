Политика

12:05 19.02.2020

Кабмин выделил 1,4 млрд грн на помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований

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Кабмин выделил 1,4 млрд грн на помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований

Кабинет министров Украины выделил 1 млрд 354 млн грн на осуществление денежной помощи более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований получат денежную помощь от государства", - написал Гончарук в среду на своем Telegram-канале.

По его словам, каждый человек получит от 570 грн до 4 тыс 120 грн, что в среднем на 7% больше, чем в прошлом году.

Теги: #жертвы_репрессий #ветераны #гончарук #кабмин
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