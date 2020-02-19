705 сертифицированных учителей начальных классов получат 20% доплату к окладу

Ежемесячная доплата будет назначена в текущем году 705 учителям начальных классов, которые пройдут сертификацию, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство поддерживает молодых учителей. 705 успешно сертифицированных учителей начальных классов будут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада", - написал Гончарук в среду на своем Telegram-канале.

По его словам, в государственном бюджете на 2020 год предусматривает на эти цели 10,8 млн грн.