Политика

11:56 19.02.2020

705 сертифицированных учителей начальных классов получат 20% доплату к окладу

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705 сертифицированных учителей начальных классов получат 20% доплату к окладу

Ежемесячная доплата будет назначена в текущем году 705 учителям начальных классов, которые пройдут сертификацию, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство поддерживает молодых учителей. 705 успешно сертифицированных учителей начальных классов будут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада", - написал Гончарук в среду на своем Telegram-канале.

По его словам, в государственном бюджете на 2020 год предусматривает на эти цели 10,8 млн грн.

Теги: #учителя #образование #гончарук #зарплата
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