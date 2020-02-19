Политика

11:55 19.02.2020

Милованов предложил Кабмину рассмотреть вопрос объявления конкурса на должность главы "Нафтогаза"

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Милованов предложил Кабмину рассмотреть вопрос объявления конкурса на должность главы "Нафтогаза"

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в ходе заседания Кабинета министров в среду предложил членам правительства рассмотреть вопрос об объявлении конкурса на должность главы НАК "Нафтогаз Украины", сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegramm-канале.

Однако, по его словам, премьер-министр Украины Алексей Гончарук не согласился с тем, что подобное предложение может вноситься с голоса, в соответствии с этим, вопрос о проведении конкурса не был включен в повестку дня.

"Министр экономики Милованов предложил дополнить повестку дня Кабмина вопросом об объявлении конкурса на должность главы "Нафтогаза Украины", так как контракт Коболева истекает 10 марта. Аваков сказал, что вопрос политический и вносить его с голоса неправильно. Гончарук его поддержал, вопрос в повестку не включили", – написал он в своем Telegramm-канале.

Теги: #нафтогаз #гончаренко #кадры #милованов
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