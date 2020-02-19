Кабмин намерен субсидировать создание новых рабочих мест для недостаточно конкуретноспособных безработных

Кабинет министров намерен частично или полностью субсидировать создание новых рабочих мест для недостаточно конкуретноспособных на рынке труда безработных, свидетельствует проект плана мер на 2020 год по реализации Стратегии преодоления бедности.

Соответствующий документ значится в повестке дня правительства в среду.

Помимо этого, в 2020 году Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено создать институт "консультанта работодателя" в службах занятости.

Министерство также должно обеспечить доступ к общегосударственному реестру вакансий, а также ввести бесплатные индивидуальные консультации по организации предпринимательской деятельности.