Политика

19:10 18.02.2020

ЕС призвал РФ повлиять на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью соблюдения минских соглашений

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ЕС призвал РФ повлиять на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью соблюдения минских соглашений

Европейский Союз ожидает, что РФ полностью и немедленно использует свое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, чтобы они соблюдали минские договоренности и меры, согласованные на "нормандском саммите" в Париже, заявил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас (Matti Maasikas).

"Полная имплементация минских договоренностей и мер, согласованных на "нормандском саммите" в Париже, крайне важна. ЕС ожидает, что Россия полностью и немедленно использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, в этом отношении", - написал Маасикас в Twitter во вторник.

Дипломат подчеркнул, что эскалация на Донбассе, возле г.Золотое Луганской области, полностью противоречит согласованному ранее прекращению огня.

"Сообщения этого утра о военной эскалации вблизи района Золотого с применением оружия, запрещенного минскими соглашениями, которая привела к потерям, вызывают крайнюю тревогу. Эти наступательные попытки вооруженных формирований, поддерживаемых Россией, полностью противоречат согласованному прекращению огня, которое до сих пор не было полностью соблюдено", - отметил Маасикас.

Как сообщалось, в результате начавшегося во вторник утром боевого столкновения вследствие атаки боевиками позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) погиб один украинский военный, а четверо получили ранения.

Теги: #рф #ес #донбасс
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