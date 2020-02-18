Рада во вторник рассмотрела 260 поправок к законопроекту о рынке земли и ни одну не поддержала

Народные депутаты во вторник продолжили рассмотрение во втором чтении законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законы об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

На момент закрытия пленарного заседания в 18:15 депутаты остановились на 480-й правке из 4018, предложенных к законопроекту, в этот день было рассмотрено более 260 предложений.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во вторник депутаты не поддержали ни одну из предложенных поправок.

Значительная часть поправок, на которых настаивали депутаты из фракций "Батькивщина" "Оппозиционная платформа - За жизнь", касалась предложений снять с рассмотрения или не принимать законопроект до проведения всеукраинского референдума.

В среду депутаты продолжат рассмотрение поправок к законопроекту.