Медведчук: Все мирные инициативы должны согласовываться с Донецком и Луганском

Любые предложения, направленные на мирное урегулирование на востоке Украины, являются позитивными, но лишь при условии, если они находят отзыв у тех, от кого зависит их реализация, заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, комментируя озвученную ранее идею о совместном патрулирования украинско-российской границы.

Как сообщается на официальном сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" во вторник, отвечая на вопросы журналистов в том, насколько такая идея реалистична, Медведчук ответил: "Для этого надо согласие как минимум тех людей, которые осуществляют это на неконтролируемой территории".

По мнению политика, любые предложения должны обсуждаться с представителями Донецка и Луганска.

Поэтому, отметил Медведчук, "уже прозвучало заявление пресс-службы Кремля о том, что, наверное, все может быть, но для этого нужен диалог с Донецком и Луганском". А пока это очередной лозунг, направленный на формирование новых идей, это очередной уход от реализации минских соглашений, где прописано все, что необходимо для мира на Донбассе, убежден парламентарий.