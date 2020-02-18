В "Слуге народа" пояснили, почему не отреагировали на предложение направить делегацию в Москву на парад

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Святослав Юраш считает, что фракция не обязана реагировать на разные инициативы, в том числе на предложение сопредседателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадима Рабиновича создать парламентскую делегацию для участия в параде на 9 мая в Москве.

"В Верховной Раде постоянно появляются инициативы разнообразного типа и реагировать на все подряд достаточно сложно и не стоит. "Слугу народа" избрали для того, чтобы мы работали, голосовали и что-то меняли, а не реагировали на все заявления этого мира. Из-за этого мы и не дали реакцию на эту тему", - заявил Юраш в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что другие фракции, которые отреагировали на предложение Рабиновича сформировать делегацию Верховной Рады для участия в параде на 9 мая, имеют на это полное право.

В то же время, Юраш убеждён, что сопредседатель ОПЗЖ имеет право выдвигать инициативы, а судить его за это будут его избиратели. Сам депутат идею своего коллеги категорически не поддерживает.

"Во время того, когда нашу страну, ее Крым и ее Донбасс оккупирует РФ, резонно ли это? Я считаю нет. Пусть выводы на эту тему делает избиратель Рабиновича", - сказал Юраш.