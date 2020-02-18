Политика

18:07 18.02.2020

В "Слуге народа" пояснили, почему не отреагировали на предложение направить делегацию в Москву на парад

1 мин читать

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Святослав Юраш считает, что фракция не обязана реагировать на разные инициативы, в том числе на предложение сопредседателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадима Рабиновича создать парламентскую делегацию для участия в параде на 9 мая в Москве.

"В Верховной Раде постоянно появляются инициативы разнообразного типа и реагировать на все подряд достаточно сложно и не стоит. "Слугу народа" избрали для того, чтобы мы работали, голосовали и что-то меняли, а не реагировали на все заявления этого мира. Из-за этого мы и не дали реакцию на эту тему", - заявил Юраш в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что другие фракции, которые отреагировали на предложение Рабиновича сформировать делегацию Верховной Рады для участия в параде на 9 мая, имеют на это полное право.

В то же время, Юраш убеждён, что сопредседатель ОПЗЖ имеет право выдвигать инициативы, а судить его за это будут его избиратели. Сам депутат идею своего коллеги категорически не поддерживает.

"Во время того, когда нашу страну, ее Крым и ее Донбасс оккупирует РФ, резонно ли это? Я считаю нет. Пусть выводы на эту тему делает избиратель Рабиновича", - сказал Юраш.

Теги: #опзж #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:20 18.02.2020
Медведчук: Все мирные инициативы должны согласовываться с Донецком и Луганском

Медведчук: Все мирные инициативы должны согласовываться с Донецком и Луганском

16:43 17.02.2020
Нардеп от "Слуги народа" Безгин об идее Рабиновича отправить делегацию Рады на 9 мая в Москву: Можем его отправить в один конец

Нардеп от "Слуги народа" Безгин об идее Рабиновича отправить делегацию Рады на 9 мая в Москву: Можем его отправить в один конец

14:18 17.02.2020
В "Евросолидарности " хотят реакции руководства Рады и фракции "Слуга народа" на предложение об участии в параде 9 мая в Москве

В "Евросолидарности " хотят реакции руководства Рады и фракции "Слуга народа" на предложение об участии в параде 9 мая в Москве

13:32 17.02.2020
Нардеп Гнатенко: План совместного патрулирования на Донбассе поможет прекратить обстрелы

Нардеп Гнатенко: План совместного патрулирования на Донбассе поможет прекратить обстрелы

12:33 17.02.2020
В "Евросолидарности" назвали провокацией предложение ОПЗЖ отправить делегацию на парад в Москву

В "Евросолидарности" назвали провокацией предложение ОПЗЖ отправить делегацию на парад в Москву

12:30 17.02.2020
В "Голосе" депутатам, желающим посетить парад в Москве, предложили остаться там

В "Голосе" депутатам, желающим посетить парад в Москве, предложили остаться там

11:55 17.02.2020
В ОПЗЖ предложили отправить делегацию Рады на парад в Москву 9 мая

В ОПЗЖ предложили отправить делегацию Рады на парад в Москву 9 мая

19:04 16.02.2020
"Слуга народа" на съезде партии обновила состав Высшего совета

"Слуга народа" на съезде партии обновила состав Высшего совета

15:38 15.02.2020
Корниенко рассказал об идеологии "Слуги народа" – "украинском центризме"

Корниенко рассказал об идеологии "Слуги народа" – "украинском центризме"

14:46 15.02.2020
"Слуга народа" начнёт выпускать партийную газету

"Слуга народа" начнёт выпускать партийную газету

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС призвал РФ повлиять на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью соблюдения минских соглашений

Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

Сивохо сообщил о переносе презентации Национальной платформы примирения и единства из-за обострения на Донбассе

Ермак: Украина хочет мира, но и усиливает армию, чтобы оказывать достойный отпор агрессору

Зеленский: бой на Донбассе не изменит курс на прекращение войны

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС призвал РФ повлиять на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью соблюдения минских соглашений

Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ

Рада во вторник рассмотрела 260 поправок к законопроекту о рынке земли и ни одну не поддержала

Сивохо сообщил о переносе презентации Национальной платформы примирения и единства из-за обострения на Донбассе

Суд оставил Пашинского под домашним арестом

Идея направления миротворцев ООН на Донбасс пока не обсуждается

ЕС встревожен эскалацией на Донбассе и ожидает, что Россия повлияет на боевиков

Эстония осуждает атаку боевиков на позиции ООС на Донбассе и поднимет вопрос эскалации на заседании Совбеза ООН

Очень обеспокоен недавней военной эскалацией - посол Швейцарии во время визита в Луганскую область

Необходимо упростить процедуру прохождения КПВВ для жителей оккупированных территорий - нардеп Ткаченко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА