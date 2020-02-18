Политика

17:45 18.02.2020

Сивохо сообщил о переносе презентации Национальной платформы примирения и единства из-за обострения на Донбассе

2 мин читать
Сивохо сообщил о переносе презентации Национальной платформы примирения и единства из-за обострения на Донбассе

Советник Секретаря Совета безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо сообщил о переносе презентации Национальной платформы примирения и единства, которая была запланирована на 19 февраля, из-за обострения ситуации на Донбассе.

"Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого. Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали "за и против", но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства. Еще раз: не отменить, а перенести!", - написал он во вторник на своей странице в Facebook.

"Продолжаем работать и налаживать диалог между простыми людьми. Непублично. Системно. Беспрерывно. Спасибо за понимание! Дату проведения презентации сообщим позже. Следите за анонсами", - отметил Сивохо.

Как сообщалось, 15 февраля советник секретаря СНБО Сивохо анонсировал презентацию Национальной платформы примирения и единства.

Член "команды Сивохо" Иван Толкачев заявил, что презентация новой структуры состоится 19 февраля: "Предварительно 19 числа мы будем презентовать Национальную платформу примирения и единства. Эта платформа создана в рамках исполнения задач, сформулированных президентом по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса. Мы долго работали вместе с международными экспертами, вместе с конфликтологами, политологами. И поэтому родилась Платформа".

Как сообщалось, в октябре 2019 года Сивохо анонсировал создание Национальной платформы примирения и единства для "поиска диалога на пути к миру".

Сивохо тогда отметил, что многие критикуют президента Украины Владимира Зеленского за "недостаточную жесткость и категоричность, но он президент мира и диалога".

Он считает, что для возвращения в состав Украины Донбасса и проживающих на оккупированных территориях людей необходимо, как в семье, научиться "понимать, прощать и просить прощения".

Теги: #сивохо #презентация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:35 15.02.2020
Сивохо анонсировал презентацию Национальной платформы примирения и единства

Сивохо анонсировал презентацию Национальной платформы примирения и единства

14:08 27.01.2020
В Киеве презентовали книгу "Крымскотатарское нацдвижение в 1917-1920 годах", написанную по архивам коммунистических спецслужб

В Киеве презентовали книгу "Крымскотатарское нацдвижение в 1917-1920 годах", написанную по архивам коммунистических спецслужб

14:14 10.12.2019
Сивохо об итогах нормандского саммита: Главное - это диалог, мы на верном пути - пути примирения и единства

Сивохо об итогах нормандского саммита: Главное - это диалог, мы на верном пути - пути примирения и единства

14:20 23.10.2019
Сивохо: главная моя задача – вернуть людей на Донбассе в Украину ментально

Сивохо: главная моя задача – вернуть людей на Донбассе в Украину ментально

15:03 22.10.2019
В Киеве презентовали книгу об Украине в российской исторической пропаганде

В Киеве презентовали книгу об Украине в российской исторической пропаганде

12:02 22.10.2019
Сивохо будет отвечать за гуманитарное направление деятельности СНБО и за "работу с людьми и смыслами"

Сивохо будет отвечать за гуманитарное направление деятельности СНБО и за "работу с людьми и смыслами"

21:12 21.06.2019
"Слуга народа" назвала своих мажоритарщиков на Донбассе, шоумен Сивохо идет по "округу Колесникова"

"Слуга народа" назвала своих мажоритарщиков на Донбассе, шоумен Сивохо идет по "округу Колесникова"

08:19 10.06.2019
Минобороны Ирана представил новую систему ПВО

Минобороны Ирана представил новую систему ПВО

11:34 16.05.2019
"Метинвест" презентовал книгу о производстве стали на выставке видеоинсталляций Art of steel в Киеве

"Метинвест" презентовал книгу о производстве стали на выставке видеоинсталляций Art of steel в Киеве

19:58 15.05.2019
Вакарчук зовет людей в четверг в центр Киева, возможно, презентует свою партию

Вакарчук зовет людей в четверг в центр Киева, возможно, презентует свою партию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ермак: Украина хочет мира, но и усиливает армию, чтобы оказывать достойный отпор агрессору

Зеленский: бой на Донбассе не изменит курс на прекращение войны

МИД Украины призывает международное сообщество осудить атаку боевиков на позиции ООС на Донбассе

Зеленский: по ситуации на Донбассе собираем СНБО, будем принимать решение о дальнейших шагах

Команда экспертов МВФ посетит Киев – представитель МВФ в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд оставил Пашинского под домашним арестом

Идея направления миротворцев ООН на Донбасс пока не обсуждается

ЕС встревожен эскалацией на Донбассе и ожидает, что Россия повлияет на боевиков

Эстония осуждает атаку боевиков на позиции ООС на Донбассе и поднимет вопрос эскалации на заседании Совбеза ООН

Очень обеспокоен недавней военной эскалацией - посол Швейцарии во время визита в Луганскую область

Необходимо упростить процедуру прохождения КПВВ для жителей оккупированных территорий - нардеп Ткаченко

Украина поднимет вопрос эскалации ситуации вблизи Золотого сегодня на заседании Совбеза ООН

Майкл Блумберг впервые примет участие в дебатах кандидатов в президенты США от демократов

Аваков обсудил с главой департамента Госдепа США эскалацию Россией ситуации на Донбассе

Ермак: Украина хочет мира, но и усиливает армию, чтобы оказывать достойный отпор агрессору

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА