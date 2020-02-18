ЕС встревожен эскалацией на Донбассе и ожидает, что Россия повлияет на боевиков

Европейский Союз встревожен сегодняшней эскалацией ситуации на Донбассе и ожидает от России, что она в полной мере немедленно использует свое влияние на сепаратистов.

"Сегодняшние сообщения о военной эскалации в районе Золотого с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями, которые привели к жертвам, вызывают крайнюю тревогу. Эти наступательные попытки поддерживаемых Россией вооруженных формирований полностью идут вразрез с согласованным прекращением огня, которое до сих пор не полностью соблюдается", - говорится в комментарии представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности, который был передан во вторник агентству "Интерфакс-Украина".

Представитель ЕС подчеркнул, что полная реализация Минских соглашений и мер, согласованных на Нормандском саммите в Париже, имеет "решающее значение".

"Мы ожидаем, что Россия в полной мере и немедленно использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает", - обозначил позицию ЕС его представитель.

Как сообщалось, в результате начавшегося во вторник утром боевого столкновения вследствие атаки боевиками позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) погиб один украинский военный, а четверо получили ранения.