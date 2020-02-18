Эстония осуждает атаку боевиков на позиции ООС на Донбассе и поднимет вопрос эскалации на заседании Совбеза ООН

На заседании Совета Безопасности ООН во вторник эстонская делегация поднимет вопрос эскалации боевиками ситуации на Донбассе, заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Осуждаю в самых решительных выражениях циничные попытки поддерживаемых Россией сил подорвать хрупкий статус-кво возле Золотого в Украине сегодня. На Совете Безопасности ООН сегодня Эстония поднимет это еще одно очень серьезное нарушение Россией Минских соглашений и обещаний, данных ею в Париже", - написал он в Twitter во вторник.

Также министр назвал эти действия сил, поддерживаемых РФ, "грубым нарушением Минских соглашений и прискорбной демонстрацией неуважения России к подтвержденной ею приверженности прекращению огня во время парижской встречи." "Конфликт далек от замороженного", - отметил Рейнсалу.

В свою очередь президент Эстонии Керсти Кальюлайд позже на странице в Твиттере отметила необходимость объединения с Украиной в связи нарушением Россией взятых на себя обязательств.

"Сегодняшние атаки поддерживаемых Россией сил на востоке Украины нарушают Минские соглашения и должны быть осуждены международным сообществом. Украина ведет горячую войну в центре Европы. Война ценностей и принципов. Нам нужно объединиться с Украиной", - написала президент Эстонии.

Как сообщалось, в результате начавшегося во вторник утром боевого столкновения вследствие атаки боевиками позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) погиб один украинский военный, а четверо получили ранения.