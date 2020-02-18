Очень обеспокоен недавней военной эскалацией - посол Швейцарии во время визита в Луганскую область

Посол Швейцарии в Украине Клод Вильд во время визита в Луганскую область побывал вблизи линии соприкосновения и подчеркнул, что очень обеспокоен недавней военной эскалацией в этом районе.

"Рад встретиться с местным населением и официальными лицами, но очень обеспокоен недавней военной эскалацией в районе", - цитирует посольство слова посла Швейцарии в Украине в сообщении на Twitter, опубликованном во вторник.

Как сообщалось, в результате начавшегося во вторник утром боевого столкновения вследствие атаки боевиками позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) погиб один украинский военный, а четверо получили ранения.