Политика

15:41 18.02.2020

Необходимо упростить процедуру прохождения КПВВ для жителей оккупированных территорий - нардеп Ткаченко

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Необходимо упростить процедуру прохождения КПВВ для жителей оккупированных территорий - нардеп Ткаченко

Украинская власть должна упростить механизм прохождения пунктов пропуска на административной границе с ОРДЛО и аннексированным Крымом, а также обеспечить беспрепятственный доступ для граждан Украины с оккупированных территорий к услугам, считает зампредседателя парламентской фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко.

"Мы просим облегчить пересечение КПВВ, упростить процедуру получения украинских документов, обеспечить всех желающих получить украинское образование и среднее, и высшее, улучшить систему обслуживания в ЦНАПах и увеличить количество таких центров, добавить туда услуги нотариусов и банков", - заявил Ткаченко в блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина".


Полный текст блиц-интервью с народным депутатом Ткаченко будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #ткаченко #кпвв #ордло
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