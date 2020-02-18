Необходимо упростить процедуру прохождения КПВВ для жителей оккупированных территорий - нардеп Ткаченко

Украинская власть должна упростить механизм прохождения пунктов пропуска на административной границе с ОРДЛО и аннексированным Крымом, а также обеспечить беспрепятственный доступ для граждан Украины с оккупированных территорий к услугам, считает зампредседателя парламентской фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко.

"Мы просим облегчить пересечение КПВВ, упростить процедуру получения украинских документов, обеспечить всех желающих получить украинское образование и среднее, и высшее, улучшить систему обслуживания в ЦНАПах и увеличить количество таких центров, добавить туда услуги нотариусов и банков", - заявил Ткаченко в блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина".



Полный текст блиц-интервью с народным депутатом Ткаченко будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"