Политика

15:15 18.02.2020

Украина поднимет вопрос эскалации ситуации вблизи Золотого сегодня на заседании Совбеза ООН

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Украина поднимет вопрос эскалации ситуации вблизи Золотого сегодня на заседании Совбеза ООН

Украинская делегация на заседании Совета безопасности ООН поднимет вопрос атаки боевиками на позиции Вооруженных сил Украины вблизи линии разграничения на Донбассе, сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Украина поставит вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, которое проводится сегодня. Украинскую делегацию будет возглавлять заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица", - написал Николенко на своей странице Facebook.

Как сообщалось, во вторник в Нью-Йорке состоится заседание Совета безопасности ООН, где будет обсуждено исполнение Минских соглашений. Начало заседания, инициировано делегацией России, запланировано на 22.00 (по киевскому времени), сообщается в графике трансляций на сайте ООН.

Теги: #оос #оон
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