Майкл Блумберг впервые примет участие в дебатах кандидатов в президенты США от демократов

Американский миллиардер Майкл Блумберг получил право принять участие в дебатах кандидатов от Демократической партии США, которые пройдут в среду в Лас-Вегасе, сообщает телеканал CNN.

Это будут первые дебаты Блумберга на одной сцене с другими участниками президентской гонки от демократов. Право участвовать в дебатах у Блумберга появилось после того, как он смог достичь необходимых результатов в предвыборных опросах, проведенных Национальным комитетом Демократической партии.

По данным опроса NPR и PBS NewsHour, его кандидатуру поддержали 19% американцев. Это уже четвертый результат опроса, в котором он смог набрать более 10%, что соответствует требованию комитета к кандидатам для участия в дебатах.

В предвыборном штабе Блумберга сообщили, что он "с нетерпением ждет возможности присоединиться к кандидатам от демократов на сцене и показать, почему он лучший кандидат для победы над Трампом и объединения страны".

Американские СМИ напоминают, что Блумберг, в отличие от других кандидатов, не принимал участия в состоявшихся ранее этапах предварительных внутрипартийных выборов. Он планирует участвовать в так называемом "Супер-вторнике" 3 марта, когда будет распределены более 1,3 тыс. мандатов делегатов.

Президентские выборы состоятся в США в ноябре 2020 года.