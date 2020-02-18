Политика

13:19 18.02.2020

Заседание Совбеза ООН по Минским соглашениям пройдет во вторник в Нью-Йорке по инициативе РФ

1 мин читать
Заседание Совбеза ООН по Минским соглашениям пройдет во вторник в Нью-Йорке по инициативе РФ

Во вторник в Нью-Йорке состоится заседание Совета безопасности ООН, где будет обсуждено исполнение Минских соглашений. Начало заседания, инициировано делегацией России, запланировано на 22.00 (по киевскому времени), сообщается в графике трансляций на сайте ООН.

Как сообщалось, в четверг, 20 февраля, по инициативе Украины Генеральная Ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. В дискуссии примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

В МИД назвали инициативу РФ провести заседание накануне этого события "ожидаемым, традиционным и проверенным трюком российской дипломатии, направленным на распыление внимания мирового сообщества, смещение акцентов, формирование параллельных политических реальностей". Представители Украины примут участие в обеих мероприятиях, отметили в министерстве.

Теги: #минский_формат #рф #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:48 18.02.2020
Аваков обсудил с главой департамента Госдепа США эскалацию Россией ситуации на Донбассе

Аваков обсудил с главой департамента Госдепа США эскалацию Россией ситуации на Донбассе

23:14 17.02.2020
На Генассамблее ООН Пристайко напомнит о необходимости введения миротворцев на Донбасс

На Генассамблее ООН Пристайко напомнит о необходимости введения миротворцев на Донбасс

19:35 17.02.2020
МИД Украины выразил России протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море

МИД Украины выразил России протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море

16:43 17.02.2020
Нардеп от "Слуги народа" Безгин об идее Рабиновича отправить делегацию Рады на 9 мая в Москву: Можем его отправить в один конец

Нардеп от "Слуги народа" Безгин об идее Рабиновича отправить делегацию Рады на 9 мая в Москву: Можем его отправить в один конец

14:18 17.02.2020
В "Евросолидарности " хотят реакции руководства Рады и фракции "Слуга народа" на предложение об участии в параде 9 мая в Москве

В "Евросолидарности " хотят реакции руководства Рады и фракции "Слуга народа" на предложение об участии в параде 9 мая в Москве

12:33 17.02.2020
В "Евросолидарности" назвали провокацией предложение ОПЗЖ отправить делегацию на парад в Москву

В "Евросолидарности" назвали провокацией предложение ОПЗЖ отправить делегацию на парад в Москву

12:30 17.02.2020
В "Голосе" депутатам, желающим посетить парад в Москве, предложили остаться там

В "Голосе" депутатам, желающим посетить парад в Москве, предложили остаться там

12:21 17.02.2020
В Кремле называют абсолютно ложной информацию о поездке секретаря Совбеза РФ Патрушева в январе в Оман

В Кремле называют абсолютно ложной информацию о поездке секретаря Совбеза РФ Патрушева в январе в Оман

12:13 17.02.2020
СБУ пресекла деятельность "ботофермы" в четырех областях Украины

СБУ пресекла деятельность "ботофермы" в четырех областях Украины

11:55 17.02.2020
В ОПЗЖ предложили отправить делегацию Рады на парад в Москву 9 мая

В ОПЗЖ предложили отправить делегацию Рады на парад в Москву 9 мая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: бой на Донбассе не изменит курс на прекращение войны

Зеленский: по ситуации на Донбассе собираем СНБО, будем принимать решение о дальнейших шагах

Команда экспертов МВФ посетит Киев – представитель МВФ в Украине

Условием нового "нормандского саммита" является реализация решений парижской встречи "четверки" – Лавров

Первый этап административно-территориальной реформы в Украине будет завершен в последний день этого года - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Майкл Блумберг впервые примет участие в дебатах кандидатов в президенты США от демократов

КС признал неконституционным конкурс для судей Верховного суда - источник

Зеленский: бой на Донбассе не изменит курс на прекращение войны

"Евросолидарность" призывает Зеленского вернуть ВСУ на позиции в районах разведения сил на Донбассе

Вакарчук о военной эскалации вблизи Золотого: Хватит находиться в иллюзиях, прогресс на Донбассе невозможен без прекращения огня по всей линии столкновения

МИД Украины призывает международное сообщество осудить атаку боевиков на позиции ООС на Донбассе

Кудерчук еще не является главой Госкино, но будет назначена на этой неделе - Бородянский

"Евросолидарность" требует заслушать в Раде министра обороны и начальника Генштаба из-за военной эскалации вблизи Золотого

Зеленский: по ситуации на Донбассе собираем СНБО, будем принимать решение о дальнейших шагах

Команда экспертов МВФ посетит Киев – представитель МВФ в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА