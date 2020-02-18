"Евросолидарность" призывает Зеленского вернуть ВСУ на позиции в районах разведения сил на Донбассе

Парламентская фракция партии "Европейская солидарность" требует от президента Украины Владимира Зеленского вернуть украинских военных на ранее покинутые ими позиции в районах разведения сил и средств на Донбассе.

"Европейская солидарность" обращается к президенту Зеленскому и требует срочно вернуть войска на позиции с которых они были отведены в рамках так называемого разведения, и требуем от господина Зеленского выполнить его собственное обещание о том, что в случае обострения войска будут возвращены на позиции", - заявил сопредседатель фракции "Евросолидарность" Артур Герасимов во вторник в комментарии журналистам в кулуарах парламента.

Он также выразил убеждение, что украинская власть должна обратиться к Совету безопасности ООН для обсуждения утренней попытки наступления боевиков на Донбассе.

"Обращаемся также к украинской власти срочно обратиться к нашим международным партнерам: Германии, Франции и США с требованием не только сберечь санкции против страны-агрессора, но и значительно их усилить", - добавил политик.