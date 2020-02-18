Вакарчук о военной эскалации вблизи Золотого: Хватит находиться в иллюзиях, прогресс на Донбассе невозможен без прекращения огня по всей линии столкновения

Народный депутат Украины и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявляет, что ни один прогресс на Донбассе невозможен без прекращения как минимум на год огня по всей линии соприкосновения.

"Сегодня утром всей фракцией "Голос" почтили память погибших Небесной сотни. Пока мы возлагали цветы к мемориалу в Киеве, российские наемники в очередной раз открыли огонь по нашим позициям на Востоке. Шесть лет Россия так проводит свои "переговоры". Хватит находиться в иллюзиях", - написал Вакарчук на странице в Твиттере во вторник.

Нардеп подчеркнул, что "ни один прогресс в Донбассе невозможен без одной четкой предпосылки: длительного комплексного прекращения огня по всей территории столкновения, не менее года".

"До этого любые разговоры о "выборах" только играют на руку врагу и отдаляют нас от победы!", - подчеркнул Вакарчук.

Как сообщалось, во вторник утром пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщил, что незаконные вооруженные формирования утром атаковали позиции украинских подразделений вблизи н.п. Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В информации говорилось, что боевики вели обстрелы по позициям ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Так, враг применил минометы калибра 120-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения", - подчеркнули в ООС.

Позже в ООС проинформировали, что боевое столкновение вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) закончилось, а также о ранении четверых украинских военнослужащих.

"Подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук